За красивыми словесами певца ничего оказалось

Тема с бедственным положением артистов из-за коронавирусных ограничений пополнилась еще одним скандалом. Недавно Стас Михайлов сообщил, что знает, как решить эту проблему, а еще заявил, что сам продолжает содержать свой коллектив, несмотря на экономический кризис. Громкое высказывание возмутило Александра Скляра – известный певец уверяет, что на самом деле все не так.



На днях Михайлов предложил состоятельным труженикам шоу-бизнеса создать фонд, за счет которого можно бы было помогать нуждающимся работникам профессии. А еще предложил коллегам брать пример с себя – исполнитель заверил публику, что взял на содержание членов своего музыкального коллектива.

Народ пришел в восторг от благородства своего кумира. Однако его коллега по звездному цеху поспешил развеять привлекательный миф. Александр Скляр заявил, что все это – вранье чистой воды. Такой наглости и циничности от исполнителя хита "Я буду очень тебя беречь" он не ожидал.

"За все время пандемии этот субъект ни копейкой не помог своим музыкантам, бросив их на произвол судьбы. Упырь…" – написал на своей странице в "Фейсбук" разъярившийся певец.

Сам Михайлов, судя по всему, не бедствует. Летом он с королевским размахом отметил 11-летие дочери.