Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
Тема с бедственным положением артистов из-за коронавирусных
ограничений пополнилась еще одним скандалом. Недавно Стас Михайлов сообщил, что
знает, как решить эту проблему, а еще заявил, что сам продолжает содержать свой
коллектив, несмотря на экономический кризис. Громкое высказывание возмутило
Александра Скляра – известный певец уверяет, что на самом деле все не так.
На днях Михайлов предложил состоятельным труженикам шоу-бизнеса создать фонд, за счет которого можно бы было помогать нуждающимся работникам профессии. А еще предложил коллегам брать пример с себя – исполнитель заверил публику, что взял на содержание членов своего музыкального коллектива.
Народ пришел в восторг от благородства своего кумира. Однако его коллега по звездному цеху поспешил развеять привлекательный миф. Александр Скляр заявил, что все это – вранье чистой воды. Такой наглости и циничности от исполнителя хита "Я буду очень тебя беречь" он не ожидал.
"За все время пандемии этот субъект ни копейкой не помог своим музыкантам, бросив их на произвол судьбы. Упырь…" – написал на своей странице в "Фейсбук" разъярившийся певец.
Сам Михайлов, судя по всему, не бедствует. Летом он с королевским размахом отметил 11-летие дочери.
Ограничения приняты в отношении 25 граждан страны
Западные СМИ муссировали тему отставки президента – в России ответили