Актер из "Мажора" пострадал на съемках в Калининграде

Павел Прилучный попал в больницу с серьезной травмой головы. По некоторым данным, кинозвезду избили в Калининграде. Об этом пишут СМИ.

Как стало известно журналистам, артист обратился в московскую больницу самостоятельно. Врачам он сказал, что упал и ударился головой, при этом актер был трезв, алкоголя в крови тоже не было, сообщает "Пятый канал".

А вот по информации других СМИ, на Прилучного напали. Об этом он сообщил прибывшей в больницу полиции, передает Teleprogramma.pro.

"Сильно избит, лежит в платной травматологии",

– сообщил источник телеканала "360". У Прилучного перелом костей лицевого скелета, а также ссадины и ушибы головы. В больнице актер из "Мажора" проведет около двух недель.

"Свободная пресса" отмечает, что травму артист получил 21 ноября. Другая информация уточняется. Сам Прилучный официальное заявление пока не сделал.

По слухам, артист недавно расстался с Мирославой Карпович и думает о возвращении в семью.