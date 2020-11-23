После смерти Клюева коллеги из "Ворониных" лишились средств к существованию

После смерти Клюева коллеги из "Ворониных" лишились средств к существованию
Георгий Дронов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитостям нечем платить по кредитам и содержать семью

В сентябре не стало главной звезды сериала "Воронины" Бориса Клюева. Смерть актера сильно ударила по другим артистам, снимающимся в юмористическом сериале. Так, Георгий Дронов, известный по роли Кости, признался, что остался без денег.

Артист отметил, что после ухода Клюева о съемках в Ворониных придется забыть. А ведь именно сериал являлся основным источником дохода Георгия.

"Любой человек и в нашей съемочной группе, среди актеров, и, я думаю, даже среди зрителей понимает, что с уходом из жизни нашего "папы" жизнь Ворониных остановилась", – заявил Дронов.

По словам Георгия, на данный момент он находится в бедственном положении. Артисту приходится задумываться не только о том, как прокормить семью, но и как выплатить кредиты. Вариант с подработкой не по специальности артист рассматривает нехотя.

"Если я готовил себя к профессиональной деятельности, зачем компьютером забивать гвозди?" – рассуждает он. 

Напомним, Георгий Дронов – отец двоих детей. Он растит 8-летнего сына Федора и 9-летнюю дочь Алису. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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