Знаменитый режиссер мог бы прожить дольше, если бы не развелся, считает его друг

Незадолго до смерти Армен Джигарханян пожалел о расставании с Виталиной Цымбалюк-Романовской, но из гордости не мог в этом признаться. Об этом рассказал киевский композитор Владимир Быстряков – друг легендарного актера.

Бывшая жена заботилась о режиссере и его комфорте. Кроме того, именно благодаря артистке он время от времени появлялся на сцене театра.

"Я видел, как она ухаживала за ним, обустраивала его жизнь, делала специальные поручни в душе и многое другое, чтобы ему было комфортно",

– поделился Быстряков. По его словам, Джигарханяна стали настраивать против пианистки, когда тот доверил ей руководство театром. Свою работу Цымбалюк-Романовская выполняла честно, хоть это и не всегда нравилось народному артисту.

Потом разразился скандал, который и привел к разводу супругов в 2017 году. По словам друга, Джигарханян не хотел участвовать в тех бурных обсуждениях и даже вещи от бывшей жены забирал молча.

Быстряков уверен: режиссер довольно быстро пожалел о расставании, после которого и "стал чахнуть", но примириться уже не мог из-за собственной гордости. Кроме того, Джигарханян мог бы прожить намного дольше, если бы третья жена осталась с ним, считает композитор.

"У него закончились силы и вообще пропало желание жить. Думаю, в глубине души он очень сильно сожалел о разрыве с Виталиной",

– рассказал Быстряков "Экспресс газете".

Ранее друг режиссера также поведал, какие на самом деле отношения были между Джигарханяном и его пасынком.