"Очень сожалел": Джигарханян хотел вернуться к Цымбалюк-Романовской незадолго до смерти

"Очень сожалел": Джигарханян хотел вернуться к Цымбалюк-Романовской незадолго до смерти
Армен Джигарханян. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитый режиссер мог бы прожить дольше, если бы не развелся, считает его друг

Незадолго до смерти Армен Джигарханян пожалел о расставании с Виталиной Цымбалюк-Романовской, но из гордости не мог в этом признаться. Об этом рассказал киевский композитор Владимир Быстряков – друг легендарного актера.

Бывшая жена заботилась о режиссере и его комфорте. Кроме того, именно благодаря артистке он время от времени появлялся на сцене театра.

"Я видел, как она ухаживала за ним, обустраивала его жизнь, делала специальные поручни в душе и многое другое, чтобы ему было комфортно",

– поделился Быстряков. По его словам, Джигарханяна стали настраивать против пианистки, когда тот доверил ей руководство театром. Свою работу Цымбалюк-Романовская выполняла честно, хоть это и не всегда нравилось народному артисту.

Потом разразился скандал, который и привел к разводу супругов в 2017 году. По словам друга, Джигарханян не хотел участвовать в тех бурных обсуждениях и даже вещи от бывшей жены забирал молча.

Быстряков уверен: режиссер довольно быстро пожалел о расставании, после которого и "стал чахнуть", но примириться уже не мог из-за собственной гордости. Кроме того, Джигарханян мог бы прожить намного дольше, если бы третья жена осталась с ним, считает композитор.

"У него закончились силы и вообще пропало желание жить. Думаю, в глубине души он очень сильно сожалел о разрыве с Виталиной",

рассказал Быстряков "Экспресс газете".

Ранее друг режиссера также поведал, какие на самом деле отношения были между Джигарханяном и его пасынком.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Путин сделал предупреждение о девальвации

Глава прокомментировал ситуацию

Бывший украинский министр разгромил киевский режим за отношение к Белоруссии

Умственные способности властей Незалежной у ряда граждан вызывают сомнения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей