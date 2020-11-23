Курс рубля
- Доллар вернут к 45 рублям: известный экономист дал прогноз по валютам
- Девальвация рубля: как курс валют влияет на цены в России
- Пора вкладываться: европейцам намекнули на выгоды слабого рубля
Незадолго до смерти Армен Джигарханян пожалел о расставании с Виталиной Цымбалюк-Романовской, но из гордости не мог в этом признаться. Об этом рассказал киевский композитор Владимир Быстряков – друг легендарного актера.
Бывшая жена заботилась о режиссере и его комфорте. Кроме того, именно благодаря артистке он время от времени появлялся на сцене театра.
"Я видел, как она ухаживала за ним, обустраивала его жизнь, делала специальные поручни в душе и многое другое, чтобы ему было комфортно",
– поделился Быстряков. По его словам, Джигарханяна стали настраивать против пианистки, когда тот доверил ей руководство театром. Свою работу Цымбалюк-Романовская выполняла честно, хоть это и не всегда нравилось народному артисту.
Потом разразился скандал, который и привел к разводу супругов в 2017 году. По словам друга, Джигарханян не хотел участвовать в тех бурных обсуждениях и даже вещи от бывшей жены забирал молча.
Быстряков уверен: режиссер довольно быстро пожалел о расставании, после которого и "стал чахнуть", но примириться уже не мог из-за собственной гордости. Кроме того, Джигарханян мог бы прожить намного дольше, если бы третья жена осталась с ним, считает композитор.
"У него закончились силы и вообще пропало желание жить. Думаю, в глубине души он очень сильно сожалел о разрыве с Виталиной",
– рассказал Быстряков "Экспресс газете".
Ранее друг режиссера также поведал, какие на самом деле отношения были между Джигарханяном и его пасынком.
Глава прокомментировал ситуацию
Умственные способности властей Незалежной у ряда граждан вызывают сомнения