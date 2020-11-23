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Позавчера в Сети появились фото Михаила Ефремова из СИЗО – осужденный после смертельного ДТП исповедался и причастился. На снимок с Белгородским владыкой Иоанном отреагировал Иван Охлобыстин – временно отстраненный от служения в церкви священник и давний друг актера.
Сыгравший главную роль в сериале "Интерны" артист порадовался за Ефремова и в подписи к публикации назвал его "любимый кум". Напомним, что актер стал крестным дочери Охлобыстина, а сами звезды дружат около 30 лет.
"Спасибо за это фото! Если Вы его выставили, значит: все более-менее хорошо у М.О.", "Ефремов в завязке посвежел", "Михаил у Вас шанс появился спасти душу", – прокомментировали пост подписчики в "Инстаграм".
После аварии артист всячески защищал Ефремова. Охлобыстин говорил, что несмотря на преступление, от дружбы с близким человеком отказываться не будет. По его словам, попавший в ДТП артист сильно раскаивается, но в тюрьме, скорее всего, умрет, поэтому Охлобыстин просил об условном заключении для друга.
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