Актриса раскрыла правду о его личной жизни

После того, как вскрылись шокирующие подробности деяний Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, от пары отвернулись многие представители российского шоу-бизнеса. В их числе оказался и кинорежиссер Борис Грачевский. Он не захотел знаться с юристом и актрисой. Узнав об этом, Дрожжина в отместку решила раскрыть неприятную правду о сценаристе.

По словам Дрожжиной, Грачевский должен благодарить ее. Ведь не раз актриса вручала Борису Юрьевичу почетные награды.

Также обиженная на старого друга Наталья высказалась о его личной жизни. В эфире передачи "Новые русские сенсации" актриса сообщила, что кинорежиссер питает страсть к молодым девушкам. Якобы Грачевский периодически появлялся на публике с такими спутницами.

"Малолетки, как говорится, это его конек. Он с такой же и пришел, у меня, кстати, есть фотографии. Поэтому Бог ему судья", – отметила Дрожжина.

Напомним, Михаила Цивина и Наталью Дрожжину обвиняют в том, что они присвоили себе имущество покойного Алексея Баталова, оставив его вдову и дочь без средств к существованию. Позже выяснилось, что юрист и актриса действовали по четко продуманной мошеннической схеме. В их сети чуть не попались Светлана Светличная и супруга артиста Михаила Полицеймако.