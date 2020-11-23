Певица перестала бояться незапланированной беременности

Лолита давно заработала славу женщины без комплексов, и неспроста: звезда свободно говорит на те темы, которых многие российские артисты предпочитают избегать. Так, в недавнем интервью певица похвасталась одной особенностью, благодаря которой ее интимная жизнь стала лучше.

Звезда перестала бояться нежелательной беременности в силу возраста – в ноябре ей исполнилось 57 лет. Лолита призналась, что теперь она может вступать в близость, не думая о последствиях:

"У меня сейчас самый офигительный период".

Исполнительница хита "На Титанике" также поделилась: любовников у нее было так много, что она перестала их считать. По словам певицы, иногда она даже забывала или путала имена мужчин, что, безусловно, делало ситуацию невероятно неловкой.

Артистка много экспериментировала, чтобы больше узнать о себе. Так, Лолита рассказала, что однажды у нее была связь с женщиной. Среди экс-любовников звезды также оказался и афроамериканец. Подробностями своей интимной жизни певица поделилась в шоу "Я в домике" на Ютуб-канале Васи Шакулина.

Напомним, что в этом году Лолита развелась со своим пятым мужем. У звезды также есть 22-летняя дочь Ева.

Ранее артистка довела до нервного срыва известного критика.