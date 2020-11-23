Кому достался дом: стали известны подробности развода Харламова и Асмус

Кому достался дом: стали известны подробности развода Харламова и Асмус
Гарик Харламов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист вызвал своим поступком восторг общественности

Недавно общественность была шокирована новостью о том, что Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся. У пары осталась общая дочь Анастасия. Стало известно, что юморист отписал 6-летней наследнице загородный особняк.

Такая информация появилась в эфире программы "Звезды сошлись". Ведущая шоу Лера Кудрявцева не могла не отметить, что Харламов поступил очень благородно.

"Гарик, я тебя люблю. Большой респект. Молодец", – похвалила она.

Сообщается, что резидент Comedy Club оформил дарственную на дочь. Речь идет о шикарном четырехэтажном доме стоимостью примерно 100 миллионов рублей.

Примечательно, что недвижимость юморист приобрел до вступления в брак с Кристиной Асмус. Однако, несмотря на расставание с актрисой, Харламов не захотел обделять дочь.

На данный момент в особняке идут ремонтные работы. По некоторым данным, Кристина и Анастасия живут там. Что касается Гарика, то он периодически приезжает в гости, чтобы проводить время с наследницей.

Кстати, бракоразводный процесс Харламова и Асмус не сопровождался скандалами и ожесточенным разделом имущества. Артисты решили разойтись тихо и мирно.

Ранее стало известно о том, что Харламов отказал жаждущей его внимания Карпович. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость
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ну и дурак,если дом остался бы харламову он бы так и так был бы наследован дочерью и жить она могла бы в любое время.бывшая не бедная,благодаря своим героиням и своему амплуа в киношках вполне может купить жилье сама
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