Будущий отец решил окрестить наследника, исходя из злободневных реалий

Звездный продюсер Бари Алибасов определился с именем для будущего малыша, которого вынашивает его молодая помощница. Артист предусмотрел оба варианта – для мальчика и для девочки.

На днях Бари опубликовал в своем микроблоге видео со своей любовницей. Продюсер признался, что в скором времени она родит ему ребенка.

Артист решил выбрать наиболее актуальное имя для своего будущего наследника – если родится дочка, то он назовет ее Пандемией, а сына же окрестит Ковидом.

Саму Викторию решение продюсера изрядно удивило, хотя никаких возражений с ее стороны не последовало. Представитель продюсера Вадим Горжанкин сообщил, что женщина лишь попросила дать немного времени, чтобы поразмыслить над предлагаемыми именами.

По словам Горжанкина, столь необычные имена для наследников выбраны Алибасовым отнюдь не по случайности, передает РИА "ФАН".

"Он видит новые пути и возможности, даже в пандемии", – объяснил представитель продюсера группы "На-На".

Кстати, недавно актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что намерена развестись с Алибасовым после многочисленных семейных скандалов. Звезда уже успела подать заявление.