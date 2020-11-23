"Такое умиление": Подольская показала свежий снимок с сыновьями

"Такое умиление": Подольская показала свежий снимок с сыновьями
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/
Фото пришлось по душе поклонникам певицы

В октябре стало известно о том, что Наталья Подольская стала мамой во второй раз. Певица подарила сына своему супругу Владимиру Преснякову. Малыша назвали Иваном. На инстаграм-странице артистки периодически появляются трогательные фотографии с новорожденным.

На свежем снимке запечатлены дети, сидящие на диване. Посередине расположился старший сын Подольской Артемий. Мальчик бережно держит на руках младшего брата, внимательно наблюдая за ним. По бокам сидят племянницы певицы – дочери ее сестры Юлианы. Создается впечатление, будто ребята нянчатся с малышом.  

"Сегодня нашему Ване 1 месяц. Пролетело время незаметно. Растём", – написала радостная Наталья.

Увидев умилительный кадр, пользователи Сети пришли в восторг.

"С первой маленькой датой младшего Преснякова!!! Вкусного молочка и хорошего сна", "Счастья всей вашей семье, растите здоровенькими!", "3 няньки! Какая красота!", "Такое умиление, настоящий старший братик", - прокомментировали подписчики.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков состоят в браке уже 10 лет. Певица стала третьей по счету женой музыканта. До этого артист состоял в отношениях с Кристиной Орбакайте и Еленой Ленской.

Кстати, фотографии со вторым сыном Подольская начала публиковать сразу после его рождения, радуя многочисленных поклонников.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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