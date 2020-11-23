Собчак задала неудобный вопрос бывшему подчиненному Зеленского

Собчак задала неудобный вопрос бывшему подчиненному Зеленского
Ксения Собчак. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
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"Серый кардинал" Незалежной не смог внятно объяснить подвиг отца украинских радикалов

Основоположник украинского национализма Степан Бандера должен быть приравнен к освободителю Киева от фашистских захватчиков, генералу Николаю Ватутину. Такое заявление сделал бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью журналистке Ксении Собчак.

По словам политика, причину необходимости героизации Степана Бандеры и его последователей объяснить нелегко, так как это "сложная история". Богдан заявил, что советские войска при освобождении Украины от гитлеровцев "творили много страшного" – красноармейцы, уверен юрист, убивали священнослужителей и зажиточное население Незалежной.

При этом, уточнил Богдан, сам Ватутин является таким же героем, как и Бандера. Впрочем, не исключено, что советский генерал стал, по его словам, некой "жертвой обмана" со стороны партийного руководства или семьи.

"Боролся за свои идеалы, отдал жизнь за то, во что верил", – заявил политик в интервью Собчак.

Также юрист добавил, что на Украине отсутствует "националистическая повестка", а партии с соответствующей риторикой не набирают в парламентах большинства голосов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Советский Союз виновником в развязывании холокоста. По словам лидера Незалежной, партийное руководство объединилось с Гитлером для методичного уничтожения евреев.

Егор МАЛКОВ

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