У певицы хотят забрать здание в центре Москвы

Стоило утихнуть скандалу с Наташей Королевой из-за похождений ее мужа, как у артистки появились новые проблемы. Журналисты разузнали, что на звезду подали в суд.

Мэрия Москвы требует признать самостроем музыкальный театр певицы на Мосфильмовской улице. На самом же деле никакого театра у Королевой нет – сейчас в здании находится салон красоты и, по словам местных жителей, спектакли там никогда не ставились. Кроме того, салоном звезда сейчас не занимается: она сдала помещение несколько лет назад.

Тем не менее, здание зарегистрировано именно как театр. Теперь же Департамент городского имущества решил вернуть себе принадлежащее Королевой помещение и подземный этаж, передает телеграм-канал Mash.

Ранее Наташа Королева, критиковавшая ток-шоу на федеральных каналах, назвала их одной из причин смерти Армена Джигарханяна.