Гребенщиков вспомнил о странной просьбе Михалкова

Гребенщиков вспомнил о странной просьбе Михалкова
Кирилл Гребенщиков. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Режиссер отправил артистов на курсы 19 века

В 1990-е Кирилл Гребенщиков, еще будучи учеником театрального, сыграл эпизодические роли в нескольких российских картинах. Одной из них стал "Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова. О работе с известным режиссером актер вспомнил в студии телеканала.

Автор "Утомленных солнцем" пришел в училище с необычной инициативой:

"Я предлагаю вам такую авантюру. Езжайте к Костромское училище химической защиты. Пройдите курс юнкеров 19 века".

По словам артиста, вместе с ними тогда поехал и Олег Меньшиков, исполнивший главную роль в знаменитой киноленте. По словам Гребенщикова, у него до сих пор хранится юнкерская шапка коллеги и иногда он ходит в ней за грибами.

Актер поделился: после окончания съемок для них, молодых артистов, сказка закончилась, и все снова вернулись к привычной жизни. В то время Гребенщиков зарабатывал тем, что красил ларьки, охранял сауну и поздравлял детей в роли Деда Мороза. Об этом он рассказал в программе "Судьба человека".

А недавно с Кириллом Гребенщиковым приключилась неприятность на Украине. Актера не пустили на съемки и закрыли ему въезд в страну на три года.

Карина СИРАЗОВА

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