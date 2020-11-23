Волкова сделала шокирующее признание о смертельной болезни

Волкова сделала шокирующее признание о смертельной болезни
Юлия Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица переживает сложные времена

Несколько лет Юлия Волкова не появлялась на публике. Певица проходила длительный курс реабилитации после рака щитовидной железы и повреждения голосового нерва. В минувшее воскресенье артистка впервые вышла на сцену – она стала участницей проекта "Суперстар! Возвращение". Казалось бы, для Юлии начался новый этап в жизни, однако вскоре радость сменилась разочарованием.

В эфире программы на НТВ Волкова рассказала, что у нее случился рецидив рака. Поэтому сейчас артистка сомневается, стоит ли ей продолжать музыкальную карьеру.

"Ты понимаешь, что в один момент ты переживаешь несколько лет жизни. Это невозможно принять", – призналась Юлия.

Напомним, страшный диагноз певице поставили в 2012 году. Волкова незамедлительно обратилась к специалистам. Врачи удалили опухоль, но во время операции случайно задели голосовой нерв. Экс-солистка "Тату" лишилась своей визитной карточки. Долгое время никто не мог восстановить голос артистки. Лишь корейским специалистам удалось сотворить чудо.

Кстати, недавно появилась информация о том, что Юлия Волкова заразилась коронавирусом. По информации журналистов, певица проводила карантин дома. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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