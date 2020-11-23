Народную артистку шокировало то, что она увидела со сцены

Из-за мер по борьбе с коронавирусом артисты театра вынуждены играть для полупустых залов – сейчас на представлении может быть лишь 25% зрителей. Как к этой ситуации относятся сами актеры, рассказала Ирина Муравьева.

По словам звезды "Самой обаятельной и привлекательной", со сцены заметно, что зрителей стало намного меньше. Советская актриса вспомнила, что когда она в первый раз увидела полупустые ряды, то свои слова стала произносить "немного с истерикой" и даже в голос закричала.

"Так на меня это повлияло! Показалось, что в зале никого и нет",

– поделилась переживаниями Муравьева. Однако ситуацию спасли зрители, которые громко кричали "Браво", создавая видимость полного зала. Вообще эту ситуацию актриса назвала довольно странной, но по ее словам, театральная труппа не отчаивается. "Делаем вид, что все отлично", – добавила Ирина Вадимовна.

Народная артистка уже много лет служит в Малом театре, где недавно в 400 раз сыграли спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" с Муравьевой в главной роли. В разговоре с "Собеседником" звезда призналась, что выходит на сцену с удовольствием, не замечая такого количества постановок.

Ранее стало известно о забавной ошибке в сцене с Муравьевой в фильме "Москва слезам не верит".