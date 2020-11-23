Певец и артист не сошлись во мнениях

В минувшее воскресенье зрители увидели очередной выпуск детского творческого конкурса "Синяя птица". Во время выступления Элиша и Алины Сансызбай между двумя членами жюри, Димой Биланом и Николаем Цискаридзе, произошла небольшая ссора.

Брат и сестра выбрали песню "Старинные часы", относящуюся к репертуару Аллы Пугачевой. При этом Алина пела, а Элиш играл на фортепиано. Чувственное исполнение девочки поразило Билана. Он отметил, что, несмотря на юный возраст, она справилась на ура.

"Вы не по-детски чувствуете текст. Мне очень понравилось, как вы понимаете то, о чем поете", – сделал комплимент певец.

Мнение Николая Цискаридзе оказалось противоположным. Артист балета заявил, что дети не должны исполнять такие взрослые композиции.

"Текст – не ваш. Рано, не надо. Пожалуйста, по возрасту, все по возрасту", – высказался он.

Услышав позицию своего коллеги, Билан обратился к Алине и посоветовал ей не слушать Цискаридзе. Ведь, по словам артиста, девочка знает, что ей петь.

Ранее стало известно о том, что в детстве Цискаридзе не раз становился объектом травли.