Мать нашла Ефремову серьезного покровителя в тюрьме

Мать нашла Ефремову серьезного покровителя в тюрьме
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Родительница хочет, чтобы за актером присматривали в СИЗО

Фото Михаила Ефремова после исповеди с Белгородским митрополитом Иоанном наделало немало шума. Помощник священнослужителя объяснил журналистам появление актера на молебне.

По его словам, богослужения для заключенных совершаются время от времени, и тут дело не в знаменитом актере. На молебне присутствовали 15 человек – те, кто прошел карантин. То, что там был и Ефремов, никто афишировать не собирался, но снимки каким-то образом попали в Сеть.

Мать актера Алла Покровская просила владыку Иоанна присматривать за сыном – они хорошо знакомы, поделился помощник с "Подъемом". А вот без масок священнослужители были потому, что коронавирусом не болеют, объяснили ситуацию в региональном главке ФСИН.

Напомним, что фото Ефремова из СИЗО появилось несколько дней назад. Сообщалось, что актер смог исповедаться и причаститься. На это также отреагировал друг знаменитости Иван Охлобыстин.

Тем временем адвокату Ефремова удалось договориться с потерпевшей стороной. Теперь суд может пересмотреть дело осужденного.

Карина СИРАЗОВА

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"Мать актера Алла Покровская просила владыку Иоанна присматривать за сыном" - раньше присматривать надо было. Пока бухал беспросветно.
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