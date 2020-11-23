Родительница хочет, чтобы за актером присматривали в СИЗО

Фото Михаила Ефремова после исповеди с Белгородским митрополитом Иоанном наделало немало шума. Помощник священнослужителя объяснил журналистам появление актера на молебне.

По его словам, богослужения для заключенных совершаются время от времени, и тут дело не в знаменитом актере. На молебне присутствовали 15 человек – те, кто прошел карантин. То, что там был и Ефремов, никто афишировать не собирался, но снимки каким-то образом попали в Сеть.

Мать актера Алла Покровская просила владыку Иоанна присматривать за сыном – они хорошо знакомы, поделился помощник с "Подъемом". А вот без масок священнослужители были потому, что коронавирусом не болеют, объяснили ситуацию в региональном главке ФСИН.

Напомним, что фото Ефремова из СИЗО появилось несколько дней назад. Сообщалось, что актер смог исповедаться и причаститься. На это также отреагировал друг знаменитости Иван Охлобыстин.

Тем временем адвокату Ефремова удалось договориться с потерпевшей стороной. Теперь суд может пересмотреть дело осужденного.