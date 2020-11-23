Барановская сделала признание об отношениях с Гордоном: в Сеть попало видео их поцелуя

Барановская сделала признание об отношениях с Гордоном: в Сеть попало видео их поцелуя
Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая назвала Александра своим "подарком судьбы"

Вчера на инстаграм-странице Юлии Барановской появилось видео с участием Александра Гордона. Таким образом телеведущая поздравила своего коллегу с Днем телевидения.

В ролике, смонтированном одним из фанатов, собраны различные трогательные моменты с Барановской и Гордоном. На первых секундах записи можно увидеть, как Юлия нежно целует соведущего по программе "Мужское/Женское".

"Я считаю, что ты – мой подарок судьбы", – заявила она.

Также в видео прозвучала фраза Барановской, подкрепившая слухи о связи между двумя звездами.  

"У нас есть отношения. Они правда есть. Эти отношения – не рабочие, а человеческие", – призналась Юлия.

Данную публикацию она сопроводила подписью "Мой учитель, мой партнёр, мой друг". Пользователи Сети остались в восторге от ролика.

"Самые лучшие ведущие", "Классные, мы вас любим", "Обожаю и уважаю вас", "Вы такие разные, но вы вместе просто идеально смотритесь!!!" – отметили комментаторы.

Напомним, слухи о романе Барановской и Гордона ходят уже достаточно долгое время. Однако в разговоре с Добровинским телеведущая заверила, что их связывают только деловые отношения. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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