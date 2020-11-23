"Долго зрела": Семенович готовится стать матерью

"Долго зрела": Семенович готовится стать матерью
Анна Семенович. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица мечтает о полноценной семье

Анна Семенович стала новой героиней Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи". 40-летняя артистка призналась, что морально готова завести ребенка. Для этого певица последовала рекомендациям специалистов и заморозила свои яйцеклетки.

Данная процедура позволит Анне стать матерью даже в более зрелом возрасте. По словам экс-солистки группы "Блестящие", она полностью обследовалась и поняла, что здоровье позволяет выносить ребенка. Примечательно, что ранее Семенович ни разу не была беременна.

"Я заморозила свои яйцеклетки и теперь я спокойна", – рассказала артистка.

Она отметила, что общественность оказывает на нее сильное давление. Певицу постоянно спрашивают, когда же она станет матерью. Однако к появлению первенца Анна подготовилась только сейчас.

"Я так долго зрела. Проработала себя, свою голову, теперь знаю, как объяснить ребенку что-то, читаю психологические книги. Я готовлю себя, чтобы стать достойной классной матерью", – призналась Семенович.

Что касается отца будущего ребенка, то артистка мечтает встретить достойного мужчину. Для нее важно, чтобы он не только мог обеспечить семью, но и был морально готов к воспитанию наследника. Поэтому сейчас певица включила статус охотницы, выбирающей подходящего "самца".

Недавно с Семенович случился небольшой казус – во время жаркого танца артистка случайно засветила нижнее белье. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Доллар теряет власть: почему мир выбирает евро

Американский доллар стремительно теряет популярность

Союз Путина и Эрдогана дал трещину – СМИ

Москва отказалась пойти на уступки Анкаре по Кавказу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей