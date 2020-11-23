Певица мечтает о полноценной семье

Анна Семенович стала новой героиней Ютуб-шоу "Эмпатия Манучи". 40-летняя артистка призналась, что морально готова завести ребенка. Для этого певица последовала рекомендациям специалистов и заморозила свои яйцеклетки.

Данная процедура позволит Анне стать матерью даже в более зрелом возрасте. По словам экс-солистки группы "Блестящие", она полностью обследовалась и поняла, что здоровье позволяет выносить ребенка. Примечательно, что ранее Семенович ни разу не была беременна.

"Я заморозила свои яйцеклетки и теперь я спокойна", – рассказала артистка.

Она отметила, что общественность оказывает на нее сильное давление. Певицу постоянно спрашивают, когда же она станет матерью. Однако к появлению первенца Анна подготовилась только сейчас.

"Я так долго зрела. Проработала себя, свою голову, теперь знаю, как объяснить ребенку что-то, читаю психологические книги. Я готовлю себя, чтобы стать достойной классной матерью", – призналась Семенович.

Что касается отца будущего ребенка, то артистка мечтает встретить достойного мужчину. Для нее важно, чтобы он не только мог обеспечить семью, но и был морально готов к воспитанию наследника. Поэтому сейчас певица включила статус охотницы, выбирающей подходящего "самца".

Недавно с Семенович случился небольшой казус – во время жаркого танца артистка случайно засветила нижнее белье.