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Попавший в больницу актер Павел Прилучный со множественными переломами и ушибами рискует потерять свое здоровье – травма черепа, которую получил артист, может перевести к гематоме, за которой последует сдавливание отдельных частей головного мозга. Такое заявление сделал кандидат медицинских наук, травматолог Артем Катулин.
23 ноября стало известно, что Павла госпитализировали в больницу с тяжелой травмой головы. Мужчина рассказал, что подвергся избиению и обратился за помощью к медикам.
Даже если Прилучный и чувствует себя нормально, отмечает специалист, то риски потерять память и парализовать конечности от этого не уменьшатся. При возможном появлении гематомы одно из полушарий головного мозга, вполне вероятно, начнет функционировать с отклонениями.
Павел может провести в медучреждении от трех дней до недели – в зависимости от развития ситуации. В лучшем случае Прилучного отпустят на домашнее лечение, в худшем врачи будут бороться с образованиями гематом.
"Если никаких кровоизлияний, гематом не будет, то все пройдет относительно безболезненно",
– заявил Катулин в интервью Teleprogramma.pro.
Ранее в СМИ появилась информация о том что Прилучный расстался с возлюбленной Мирославой Карпович ради воссоединения с Агатой Муцениеце.
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