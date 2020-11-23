Паралич и потеря памяти: врач сделал заявление о состоянии Прилучного

Паралич и потеря памяти: врач сделал заявление о состоянии Прилучного
Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда может превратиться в инвалида

Попавший в больницу актер Павел Прилучный со множественными переломами и ушибами рискует потерять свое здоровье – травма черепа, которую получил артист, может перевести к гематоме, за которой последует сдавливание отдельных частей головного мозга. Такое заявление сделал кандидат медицинских наук, травматолог Артем Катулин.

23 ноября стало известно, что Павла госпитализировали в больницу с тяжелой травмой головы. Мужчина рассказал, что подвергся избиению и обратился за помощью к медикам.

Даже если Прилучный и чувствует себя нормально, отмечает специалист, то риски потерять память и парализовать конечности от этого не уменьшатся. При возможном появлении гематомы одно из полушарий головного мозга, вполне вероятно, начнет функционировать с отклонениями.

Павел может провести в медучреждении от трех дней до недели – в зависимости от развития ситуации. В лучшем случае Прилучного отпустят на домашнее лечение, в худшем врачи будут бороться с образованиями гематом.

"Если никаких кровоизлияний, гематом не будет, то все пройдет относительно безболезненно",

заявил Катулин в интервью Teleprogramma.pro.

Ранее в СМИ появилась информация о том что Прилучный расстался с возлюбленной Мирославой Карпович ради воссоединения с Агатой Муцениеце.

Егор МАЛКОВ

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