Экс-супруг закрылся и отказывается от общения с кем-либо

Пока вдовца Юрия Фирсова обвиняют в том, что он во всю развлекается после смерти Валентины Легкоступовой, родные звезды по-прежнему не находят себе места. Бывший муж Алексей Григорьев, с которым певица прожила около 20 лет, впал в глубокую депрессию. Об этом рассказала дочь исполнительницы хита "Ягода-малина" Анэтта Бриль.

По словам наследницы, сразу же после трагедии бывшие возлюбленные бросились на защиту артистки и ее детей. Игорь Кушнарев, первый муж певицы и отец Анэтты, приехал одним из первых. По словам девушки, он не дает в обиду ни ее, ни брата.

"Алексей, отец Матвея, до сих пор в сильнейшей депрессии и не в состоянии ни с кем общаться",

– поделилась Бриль, отметив, что все переживают горе по-разному. Экс-супруг Легкоступовой, по мнению дочери, оказался порядочным человеком, который решил воздержаться от рыданий на камеру, передает "7 дней".

После смерти певицы журналистам стало известно, что сын из-за сильной депрессии оказался в клинике. Тем временем Фирсов, которого родные винят в смерти звезды, своим поведением довел до слез наследницу. Недавно вдовца заметили в компании молодых девушек в ночном клубе.