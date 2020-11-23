Семью Петросяна сразил тяжелый недуг

Семью Петросяна сразил тяжелый недуг
Евгений Петросян. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
К счастью, юморист оклемался и вернулся к работе

В октябре стало известно о том, что Евгения Петросяна госпитализировали. Ходили слухи, что артист подхватил коронавирус, однако сам он опровергал данную информацию. Но накануне вечером юморист все-таки решил признаться – зараза из Китая не обошла стороной и его семью.

На своей инстаграм-странице Петросян отметил, что вовремя переболел COVID-19, так как сейчас у него появилось много работы – концерты, съемки в новогодних передачах и многое другое.

"Моя семья во главе со мной очень вовремя переболела коронавирусом. Так получилось", – сообщил Евгений Ваганович.

Можно сделать вывод, что положительный тест на COVID-19 сдала и супруга артиста Татьяна Брухунова. Коснулась ли болезнь маленького сына пары Вагана – остается только гадать.

Пользователи Сети пожелали звезде "Кривого зеркала" здоровья и благополучия.

"Евгений Ваганович, не болейте. Вы нам нужны и не только нам. У вас растет сынуля, вы просто обязаны быть молодым душой и здоровым. Долгие лета вам и вашей семье", – написал один из подписчиков.

Ранее Петросян опубликовал ролик, где он обнимается с Еленой Воробей и анонсирует выход совместной песни. Юмористы подготовили для зрителей приятный новогодний сюрприз. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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