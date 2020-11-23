Семья пострадавшего в ДТП с Ефремовым отозвала иск о компенсации

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Родные Захарова решили не взымать с Михаила Ефремова расходы, потраченные на похороны. Об этом рассказал пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ираклий Сохадзе.
Ефремов лично написал письмо каждому из пострадавших в результате аварии. Их содержание не раскрывается, однако, как заявил правозащитник Добровинский, при надобности их могут обнародовать.
После родственники приняли решение отказаться от исковых требований к актеру – всего он должен был выплатить около 111 тысяч рублей компенсации, пишет РИА "Новости".
Недавно стало известно, что мать нашла Ефремову покровителя в тюрьме.
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