Без работы и с ребенком-инвалидом на руках: звезде "Физрука" нечем платить за ипотеку

Без работы и с ребенком-инвалидом на руках: звезде "Физрука" нечем платить за ипотеку
Евгений Кулаков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пандемия коронавируса сильно ударила по семейному бюджету актера

Звезда любмого многими сериала "Физрук" остался без работы. Все бы ничего, но Евгению Кулакову нечем оплачивать долг по ипотеке, а усугубляет ситуацию, что ему нужно содержать сына-инвалида, который нуждается в курсах реабилитации. 

Оказалось, что у сына актера ДЦП и аутизм. Для того, чтобы обеспечить мальчику комфортные условия, Кулаков арендовал специальный подъемник за 9 тысяч рублей в месяц, а благодаря поддержке друзей приобрел медицинский вертикализатор за 300 тысяч, уточняет  "НТВ". 

Сейчас артист нигде не снимается, а его семья живет на выплаты и пенсию по инвалидности. Однако этого не хватает, чтобы оплачивать долг по ипотеке, который  супруги не могут оплатить уже три месяца. 

Кулаков и его супруга могли бы продать вторую квартиру, чтобы хоть как-то рассчитаться с долгами, однако имущество оформлено на сына, поэтому родители ничего не могут сделать. Переехать в нее тоже не получится, поскольку небольшая квартира, оформленная на мальчика, расположена на 4 этаже в доме, где нет лифта. 

Сейчас семье актера остается только надеятся на то, что в скором времени Кулаков найдет работу и вернется к съемкам. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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