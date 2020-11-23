Пандемия коронавируса сильно ударила по семейному бюджету актера

Звезда любмого многими сериала "Физрук" остался без работы. Все бы ничего, но Евгению Кулакову нечем оплачивать долг по ипотеке, а усугубляет ситуацию, что ему нужно содержать сына-инвалида, который нуждается в курсах реабилитации.

Оказалось, что у сына актера ДЦП и аутизм. Для того, чтобы обеспечить мальчику комфортные условия, Кулаков арендовал специальный подъемник за 9 тысяч рублей в месяц, а благодаря поддержке друзей приобрел медицинский вертикализатор за 300 тысяч, уточняет "НТВ".

Сейчас артист нигде не снимается, а его семья живет на выплаты и пенсию по инвалидности. Однако этого не хватает, чтобы оплачивать долг по ипотеке, который супруги не могут оплатить уже три месяца.

Кулаков и его супруга могли бы продать вторую квартиру, чтобы хоть как-то рассчитаться с долгами, однако имущество оформлено на сына, поэтому родители ничего не могут сделать. Переехать в нее тоже не получится, поскольку небольшая квартира, оформленная на мальчика, расположена на 4 этаже в доме, где нет лифта.

Сейчас семье актера остается только надеятся на то, что в скором времени Кулаков найдет работу и вернется к съемкам.