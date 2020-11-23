Любимиц публики очень сильно похудел

Несколько десятилетий поклонники творчества Влада Сташевского были лишены возможности лицезреть своего кумира на сцене и телеэкранах. Недавно певец выступил на популярном шоу. Многие были рады снова услышать знаменитого исполнителя, однако его внешность вызвала недоумение у публики.



Артист исполнил композицию "Я не буду тебя больше ждать" в дуэте со Светланой Касьян. Для выступления на шоу "Суперстар" Сташевский выбрал белый приталенный пиджак и черные брюки, дополнила образ элегантная бабочка.

Некоторые телезрители были озадачены бросающейся в глаза худобой артиста. Слушатели также отметили, что за долгие годы манера исполнения у Сташевского совсем не изменилась.

"Влад, конечно, похож на Кащея бессмертного. Кожа да кости. Надо ему поправиться", "Поет также как 20 лет назад", "Влад, возвращайся! И смени прическу", "Движения ни о чем, застрял в 90-х", – делятся впечатлениями люди в ролике, опубликованном на ютуб-канале "НТВ".

Впрочем, большинство сошлись во мнении, что за годы тишины Стас не растерял талант и все также радует слух своим прекрасным голосом.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что стало с Владом Сташевским после завершения карьеры. Певец наконец-то обрел настоящее счастье.