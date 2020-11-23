Звезда "Орла и решки" перепугала народ лысой головой

Звезда "Орла и решки" перепугала народ лысой головой
Леся Никитюк. Фото: DPA/TASS
Поклонники гадают: грим это или телеведущая действительно решила побриться налысо

Украинская телеведущая Леся Никитюк любит удивлять публику своими необычными и яркими образами. В этот раз звезде "Орла и решки" предложили стать судьей в конкурсе "Танцы со звездами". И появление лысой Никитюк в эфире вызвало целый шквал эмоций у зрителей. 

Телеведущая решила собрать в своем образе характерные черты остальных членов жюри: черного лебедя от примы-балерины Екатерины Кухар, "большой танцевальный опыт и небольшую пенсию от Григория Николаевича Чапкиса" и лысину от Влада Ямы. 

К счастью поклонников, в середине передачи они смогли выдохнуть: лысая голова была частью грима. Во второй половине шоу телеведущая сидела в кресле жюри с обычной прической.  

"Чего не сделаешь, ради публики, ради вас! В такое то время... Улыбнулись вчера?" – поинтересовалась Леся у поклонников. 

Но пользователи "Инстаграма" признались, что их перепугали такие изменения во внешности Никитюк. "А почему это должно было быть смешно?", "Леся!!! Ты что наделала? Где волосы?", "Так и хочется натереть вашу лысину", "У моей бабушки был нереальный шок!" – написали в комментариях, отметив, что даже без волос телеведущая выглядит прекрасно. 

Ранее Леся Никитюк раскрыла поклонникам секрет своей стройной фигуры. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Доллар теряет власть: почему мир выбирает евро

Американский доллар стремительно теряет популярность

Союз Путина и Эрдогана дал трещину – СМИ

Москва отказалась пойти на уступки Анкаре по Кавказу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей