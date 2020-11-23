Поклонники гадают: грим это или телеведущая действительно решила побриться налысо

Украинская телеведущая Леся Никитюк любит удивлять публику своими необычными и яркими образами. В этот раз звезде "Орла и решки" предложили стать судьей в конкурсе "Танцы со звездами". И появление лысой Никитюк в эфире вызвало целый шквал эмоций у зрителей.

Телеведущая решила собрать в своем образе характерные черты остальных членов жюри: черного лебедя от примы-балерины Екатерины Кухар, "большой танцевальный опыт и небольшую пенсию от Григория Николаевича Чапкиса" и лысину от Влада Ямы.

К счастью поклонников, в середине передачи они смогли выдохнуть: лысая голова была частью грима. Во второй половине шоу телеведущая сидела в кресле жюри с обычной прической.

"Чего не сделаешь, ради публики, ради вас! В такое то время... Улыбнулись вчера?" – поинтересовалась Леся у поклонников.

Но пользователи "Инстаграма" признались, что их перепугали такие изменения во внешности Никитюк. "А почему это должно было быть смешно?", "Леся!!! Ты что наделала? Где волосы?", "Так и хочется натереть вашу лысину", "У моей бабушки был нереальный шок!" – написали в комментариях, отметив, что даже без волос телеведущая выглядит прекрасно.

Ранее Леся Никитюк раскрыла поклонникам секрет своей стройной фигуры.