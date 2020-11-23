Артист также пожаловался, что уже много лет не может попасть в эфир новогодних шоу

Вот уже пару недель артисты отечественного шоу-бизнеса во всю записывают новогодние выпуски популярных передач. Однако в этом году в звездной тусовке произошел раскол: кто-то утверждает, что формат "Голубого огонька" себя изжил, а поэтому никому не интересен, а кто-то уверен, что многие зрители по-прежнему ждут новых выпусков новогодних программ. Юрий Лоза решил не оставаться в стороне и высказать свое мнение.

Артист поддержал идею Виктора Дробыша об обновлении формата и выступающих звезд, пишет "РИА ФАН". Лоза даже пожаловался, что его самого уже 15 лет не выпускают в эфир по не совсем понятным ему причинам.

Лоза уверен, что мнение народа никого не интересует, поэтому рейтинги и падают. Для того, чтобы спасти ситуацию, нужно поменять систему.

"Киркоров поет Баскову про Баскова. Ну и Басков поет для Киркорова – про Киркорова. Это своя тусовка. Свой междусобойчик, не имеющий никакого отношения к остальной стране",

– заявил Лоза в беседе с журналистами.

К слову, по его оценкам, около 90% звезд не могут попасть в новогодние эфиры.

Ранее Лоза вмешался в конфликт Бузовой и Пугачевой и раскрыл правду о хозяевах "Голубого огонька".