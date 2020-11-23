"Я это точно знаю": очевидец назвал имя настоящего убийцы Талькова

"Я это точно знаю": очевидец назвал имя настоящего убийцы Талькова
Игорь Тальков. Фото: Yurii Zheludev/Russian Look/www.globallookpress.com
Михаил Муромов утверждает, что видел момент выстрела

Игоря Талькова не стало почти 30 лет назад: осенью 1991 года рок-музыканта застрелили во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Обстоятельства произошедшего так до сих пор и не выяснили. Однако Михаил Муромов вдруг неожиданно заявил, что знает имя убийцы. 

Музыкант был участником того концерта, на котором убили Талькова. Как уверяет Муромов, он стал свидетелем потасовки между Игорем Малаховым и Тальковым, которая произошла из-за того, что артисты не могли решить, кто за кем выйдет выступать, пишут "Известия".

"Все время говорят, что виноват был Шляфман. Но это не так. Стрелял-то Малахов, я это точно знаю. Причем Малахов не в Талькова целился. Он не видел, куда стреляет. Грохнул на выстрел, на шум",

– вспоминает Муромов, отмечая при этом, что Тальков стрелял из газового пистолета, а Малахов – из настоящего. 

От безысходности директор Талькова Шляфман, которого обвиняли в смерти музыканта, уехал в Израиль. 

Ранее Азиза, которая одно время близко дружила с артистом, рассказала о предательстве Игоря Талькова. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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