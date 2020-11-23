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Кети Топурия, которая уже в скором времени родит, вышла замуж. Ее избранником стал Лев Деньгов.
Солистка "А'Студио" выложила на своей странице в "Инстаграм" фотографии, на которых она запечатлена в белом платье, а ее теперь уже муж надевает ей кольцо. Оказалось, что Топурия и Деньгов расписались еще 20 ноября. В комментариях друзья и поклонники принялись поздравлять новоиспеченных супругов с важным событием
"Ура! Совет да любовь", "Поздравляю вас", "Тили-тили тесто", "Счастья Вам, на долгие счастливые годы", "Счастья вам и вечной любви", "Поздравляю! Любите друг друга вечно и будьте счастливы", "Ну наконец-то Льву повезло! Искренне за вас рада",
– написали пользователи "Инстаграма".
К слову, уже в скором времени Кети Топурия подарит своему мужу ребенка. Долгое время певица скрывала свою беременность, однако после выпустила клип на песню "Се ля ви", в котором предстала перед зрителями с уже заметно округлившимся животиком.
Напомним, что у артистки уже есть пятилетняя дочь Оливия. Не так давно девочка трогательно поздравила маму с днем рождения.
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