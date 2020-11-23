Рыжий "Иванушка" остался без недвижимости

Рыжий "Иванушка" остался без недвижимости
Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Квартира артиста досталась его наследникам

Андрей Григорьев-Аполлонов раскрыл детали своего жилищного статуса. Выяснилось, что по факту сейчас у него нет дома. Все дело в том, что в свою столичную квартиру Рыжий "Иванушка" прописал наследников Ивана и Артемия. 

Как отметил исполнитель хита "Тополиный пух", он ничуть не жалеет о своем решении. По словам Андрея, сейчас он фактически остался без квартиры, однако его сердце спокойно – главное, что детям есть, где жить.

При этом Григорьев-Аполлонов уверен, что никаких склок из-за квадратных метров у него с наследниками никогда не будет. Певец не верит, что кто-то из "любимых мальчиков" однажды может прийти и попросить папу "подвинуться".

На шоу "Звезды сошлись" Андрей заявил, что гонит негативные мысли прочь и считает, что все сделал правильно, ведь им руководила любовь к сыновьям.

При этом финансовое положение артистов, в том числе и Григорьева-Аполлонова заметно пошатнулось из-за коронакризиса. Недавно артист признался, что его группа отменила большую часть запланированного тура.

Ольга ФЕДОРОВА

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