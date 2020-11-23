Телеведущий вспомнил старый советский анекдот

Многие любят Андрея Норкина за его чувство юмора. Телеведущий никогда не упускает возможности пошутить на актуальные проблемы в эфире шоу "Время покажет". В этот раз журналист "поддел" звезд, которые в последнее время то и дело жалуются на невысокую пенсию и отсутствие работы.

Большая часть зрителей искренне не понимает, почему звезды отечественного шоу-бизнеса требуют увеличить им пенсии. И если политолог Антон Хащенко сначала пытался доказать, что увеличить пенсии артистам все-таки можно, если у них есть "соответствующие ордена, звания и другие атрибуты", то Норкин считает, что проблема заключается в неравенстве "прибедняющихся" звезд и обычных граждан.

"Я не поеду в Голливуд по приглашению, потому что у меня елки", – проиллюстрировал Норкин свои слова советским анекдотом.

Таким образом телеведущий хотел подчеркнуть, что у отечественных звезды всегда была возможность зарабатывать лучше, чем у рядовых граждан.

Ранее Андрей Норкин появился в эфире в нетрезвом виде. Это не первый раз, когда телеведущий вдруг оказывался в центре скандала.