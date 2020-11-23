Норкин жестко поддел "прибедняющихся" артистов

Норкин жестко поддел "прибедняющихся" артистов
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий вспомнил старый советский анекдот

Многие любят Андрея Норкина за его чувство юмора. Телеведущий никогда не упускает возможности пошутить на актуальные проблемы в эфире шоу "Время покажет". В этот раз журналист "поддел" звезд, которые в последнее время то и дело жалуются на невысокую пенсию и отсутствие работы. 

Большая часть зрителей искренне не понимает, почему звезды отечественного шоу-бизнеса требуют увеличить им пенсии. И если политолог Антон Хащенко сначала пытался доказать, что увеличить пенсии артистам все-таки можно, если у них есть "соответствующие ордена, звания и другие атрибуты", то Норкин считает, что проблема заключается в неравенстве "прибедняющихся" звезд и обычных граждан.

"Я не поеду в Голливуд по приглашению, потому что у меня елки", – проиллюстрировал Норкин свои слова советским анекдотом. 

Таким образом телеведущий хотел подчеркнуть, что у отечественных звезды всегда была возможность зарабатывать лучше, чем у рядовых граждан.

Ранее Андрей Норкин появился в эфире в нетрезвом виде. Это не первый раз, когда телеведущий вдруг оказывался в центре скандала. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость
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Пенсии маленькие? А налоги платили? Вот то-то же. не постеснялись с государства деньги взять. чтобы свою обслугу содержать, а свои кубышки зажали и еще жалуются.
Гость
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Своими жалобами они только вызывают отвращение к ним. Если бы до этого жили скромней, а не шиковали открыто на всю страну,то можно было бы пожалеть.
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