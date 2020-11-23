Взбешенный сын избил Алибасова и его беременную любовницу

Взбешенный сын избил Алибасова и его беременную любовницу
Бари Алибасов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бари Бариевича могут лишить наследства

В этом году имя Бари Алибасова у всех на слуху: сначала скандал вокруг квартиры его пока еще жены Лидии Федосеевой-Шукшиной, суд, заявление на развод, примирение и еще одно заявление на развод. Однако в этот раз продюсер группы "На-На" удивил даже самых искушенных зрителей, заявив о беременной от него любовнице. И все бы ничего, только вот сыну Бари Каримовича это явно не понравилось. 

Девушка рассказала, что Алибасову-младшему не понравилось, что он вскоре станет братом, поэтому, узнав о беременности, тут же приехал к Виктории и набросился на нее и родного отца с кулаками. 

"Месяц назад он приехал к нам домой, и когда узнал о моей беременности, то набросился на отца и избил его. Я спряталась в ванной, но он туда ворвался, стал оскорблять, повалил на пол, бил, пытался пнуть в живот. Хотел лишить меня ребенка, – вспомнила любовница продюсера в студии шоу "На самом деле". 

Оказалось, что причина ревности сына – обещание отца лишить его наследства. Только вот Бари Бариевич рассказал, что он сам познакомил отца с его пассией. Сейчас он называет ее аферисткой, которая нагло пользуется отцом, а факт избиения отрицает. 

Сейчас музыкант готовится к свадьбе и публично извинился перед своей женой Лидией Николаевой, которая до сих пор не может поверить в произошедшее. 

Ранее ласки Алибасова и его тридцатилетней любовницы попали на видео

Юлия МИХАЙЛОВА

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