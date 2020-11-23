Лишь от определенных лиц могут появиться отпрыски режиссера

Известная инстамодель Алена Кравец узнала, что Армен Джигарханян перед смертью решил воспользоваться услугой криоконсервации сперматозоидов. Сделал он это в одной из лучших клиник, расположенных на Рублевке. Реакция актрисы не заставила себя долго ждать: Алена решила родить от скончавшегося артиста.

Девушка уверена, что сперматозоиды мэтра – прекрасный биологический материал, передает "Дни.ру". Тут же в дело вмешался адвокат Сергей Жорин, который оценил шансы блондинки родить от покойного Джигарханяна.

"Биоматериал невозможно использовать без согласия владельца. Поэтому кто угодно не может это сделать, однозначно", – заявил правозащитник Сергей Жорин в беседе с "Телепрограмма.про".

Да и у родившихся таким образом детей нет права претендовать на наследство своих биологических отцов, поскольку, согласно законодательству, наследниками считаются только те дети, которые были зачаты в период жизни наследодателя.

Ранее друг покойного мэтра рассказал, что перед смертью Джигарханян пожалел о расставании с Цымбалюк-Романовской, но гордость не позволила ему в этом признаться.