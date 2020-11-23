Девушка призналась, что счастлива

Дочь Романа Абрамовича не любит афишировать свою личную жизнь. Наследница бизнесмена не хватается деньгами, дорогими нарядами и золотом, а в свободное время предпочитает занятия конным спортом. Однако в этот раз Софья решила приоткрыть завесу тайны и показала, как выглядит ее бойфренд.

Трогательная фотография появилась в инстаграм-историях девушки. Один из поклонников Софьи отметил, что она и ее молодой человек отлично смотрятся вместе, на что наследница Абрамовича ответила благодарностью, отметив, что она очень счастлива.

К слову, на фотографии, которую распространили СМИ, например, Woman.ru, запечатлены не только Софья и ее парень, но и две собаки.

Также девушка призналась, что с плохим настроением ей помогают справляться длительные прогулки и нахождение рядом с животными.

Напомним, что Софья появилась на свет, когда Роман Абрамович состоял в браке со своей второй женой Ириной. Девушка подарила бизнесмену пятеро детей: трех девочек и двух мальчиков. В 2007 супруги развелись.

Ранее дочь Романа Аркадьевича снялась в закрытом ярко-красном купальнике.