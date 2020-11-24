Супруга актера не стала мириться с изменой, о которой узнала вся страна

Михаилу Ефремову, которого отправили в Белгородскую колонию, уготовано новое испытание. Жена Софья Кругликова не станет дожидаться выхода артиста на свободу и подает на развод. Об этом журналистам сообщил близкий друг знаменитости, хорошо знакомый с его супругой.

По его словам, решение о разрыве было принято из-за измены актера, о которой после аварии стало известно всем. Кроме того, супруге будет легче поделить имущество, пока Ефремов находится в заключении, продолжил друг.

"Редкая оскорбленная женщина в таком случае не жаждала бы мести",

– объяснил собеседник причины, по которым Кругликова решила расторгнуть брак именно сейчас. Он добавил, что для актера это станет настоящим ударом, ведь отбывать наказание легче, если кто-то ждет возращения дома.

Адвокат Виктория Дергунова объяснила, что Кругликова может легко развестись с супругом. Кроме того, она имеет права сделать это даже без согласия актера, так как он осужден более чем на три года. По закону, все нажитое разделят пополам, передает "Комсомольская правда".

Сама Кругликова комментировать свое решение отказалась, сообщает РИА "Новости".

При этом вопрос имущества, по словам правозащитника Петра Хархорина, еще остается открытым. Телеканал "360" напоминает, что все счета Ефремова заблокированы, из-за чего Кругликовой пришлось даже устроиться на работу.

Ранее налоговая служба также арестовала и счета благотворительного фонда имени Олега Ефремова, отца актера.