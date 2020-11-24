Пинал беременную жену: вскрылась шокирующая правда о Конкине

Пинал беременную жену: вскрылась шокирующая правда о Конкине
Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Такое заявление сделал сын актера

После трагедии, произошедшей с дочерью Владимира Конкина, отношения в семье актера сильно испортились. Речь идет о конфликте между звездой фильма "Место встречи изменить нельзя" и его сыном Ярославом. В последнее время отец и наследник только и делают, что обмениваются взаимными обвинениями.

В эфире программы "Пусть говорят" Ярослав решил раскрыть всю правду об отце. Он рассказал, что артист прибегал к насилию по отношению к покойной жене Алле Львовне, когда она была беременна Софией. Якобы Владимир Алексеевич пинал супругу на глазах у сыновей.

Также наследник актера признался, что отец никогда не баловал своих детей.

"У нас в холодильнике была специальная полка с деликатесами, где была еда для отца. Нам всем, в том числе и маме, эту еду строго запрещалось брать", – вспомнил Ярослав.

Многие гости, сидящие в студии, поставили под сомнение заявление мужчины. Одни предположили, что он попросту сильно обижен на Конкина, поэтому сейчас хочет опорочить его честь. Другие же, в числе которых оказалась и вдова Караченцова Людмила Поргина, пришли к выводу, что Ярослав завидует звездному родителю.

Ранее стало известно о том, что сын Конкина бросил семью в трудную минуту. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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