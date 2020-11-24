Режиссер ушел от актрисы к другой женщине

До свадьбы с Наталией Аринбасаровой, своей второй супругой, Андрей Кончаловский встречался с Марианной Вертинской. Режиссер на актрисе так и не женился, чему сейчас она рада – быть в списке брошенных им жен советской звезде не хотелось бы. Тем не менее, нежные чувства к брату Никиты Михалкова заслуженная артистка испытывает до сих пор.

В 1960-е Марианна Вертинская снималась в "Заставе Ильича" вместе с Андреем Кончаловским и Андреем Тарковским. "Мы были молоды и все время влюблены", – вспоминает кинозвезда. По словам актрисы, она была счастлива, встречаясь с режиссером, и мысли о замужестве у них обоих не возникало.

Однако когда артистка узнала о романе Кончаловского с Аринбасаровой, то была вне себя от ревности. Из-за переживаний Вертинская даже выпила уксусную эссенцию, но все обошлось. Затем актриса смирилась с решением бывшего возлюбленного.

В эфире программы "Судьба человека" звезда театра и кино призналась: чувства до конца никогда не проходят:

"Я не понимаю, что означает любила. Я его любила и люблю".

Кстати, автор "Сталкера" Андрей Тарковский трижды звал Марианну Вертинскую замуж, и она даже едва не согласилась. А вот брат экс-избранника актрисы Никита Михалков женился на ее сестре Анастасии Вертинской. Для обоих артистов этот брак стал первым.

Ранее Наталья Аринбасарова призналась, почему ушла от Андрея Кончаловского.