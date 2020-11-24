Рождение малыша внесло в жизнь актрисы новые краски

Полгода назад в семье генерального директора Первого канала Константина Эрнста произошло пополнение. Жена Софья подарила ему третьего ребенка. До последнего супруги скрывали пол малыша. Однако в свежем интервью актриса призналась, что родила сына.

Софья рассказала, что появление на свет мальчика подарило ей абсолютно новые эмоции. Они значительно отличаются от тех, которые она испытывала после рождения двоих дочерей.

"Девочки больше направлены на себя, на свои желания и хотения, они в большем контакте с собой, со своей природой. А мальчик направлен в мир, ему хочется все узнать, все познать", – поделилась актриса.

По словам Софьи, сын имеет открытую и хрупкую натуру. Он остро чувствует любые перемены в настроении звездной матери. Между артисткой и малышом возникла особая, необъяснимая связь, пишет издание "Собака".

После рождения сына супруга Эрнста поменяла свое отношение к противоположному полу.

"Я другими глазами взглянула на мужчин и очень многое им простила. И впервые полностью их приняла", – призналась она.

Ранее Наташа Королева предупредила некоторые звездные семейства, в число которых вошла пара Константина и Софьи Эрнст, что они могут стать новой жертвой организаторов скандальных шоу.