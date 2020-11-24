Родственники журналиста скончались от коронавируса

Пандемия не обошла стороной и Андрея Норкина, который полгода назад потерял свою жену Юлию. И дело не только в запретах на телевидении, где работает журналист, – инфекция унесла жизни сразу нескольких родных ведущего. Печальным известием поделился сам Норкин.

Журналист уточнил: скончавшиеся от коронавируса приходились ему дальними родственниками. Некоторые переболели в семье отца Юлии и брата самого ведущего. Также COVID-19 перенесли многие друзья и знакомые Норкина.

Сам он к инфекции относится уже гораздо спокойнее, хотя весной она его немного пугала. Вдовец добавил, что ему уже надоело переживать по этому поводу и, как только появится возможность, он обязательно сделает прививку.

При этом Норкин считает, что несмотря на серьезность проблемы, она все-таки чересчур раздута. В разговоре с "Комсомольской правдой" он заключил: 20 лет назад вспышку такой инфекции никто бы не заметил.

Напомним, что летом умерла Юлия Норкина. Сам ведущий тяжело переживал смерть супруги, вокруг которой ходило множество слухов.

Ранее Норкин подколол артистов, жалующихся на безработицу и маленькую пенсию.