В Сети появилось фото последнего пристанища певца

Пик популярности группы "Динамит" пришелся на начало "двухтысячных". Тогда многие девушки мечтали завоевать внимание троих завидных парней – Леонида Нерушенко, Ильи Зудина и Ильи Дурова. Однако первому всегда было тесно в рамках коллектива, поэтому в 2003 году он принял решение уйти в сольное плавание. А спустя два года Нерушенко не стало.

Леонид разбился в страшном ДТП. Ему было всего 27 лет. Певца похоронили на Ваганьковском кладбище. Могилу Нерушенко можно найти без труда – памятник из черного камня возвышается над другими захоронениями.

На надгробии помещена фотография Леонида на белом фоне. Со снимка дерзко смотрит светловолосый кумир миллионов. Сверху высечены золотые ноты "ми, до диез, си, ля, ля, си". Это – вступление в последней песне Нерушенко "Привет, как дела?".

Примечательно, что альбом с тем же названием вышел спустя несколько месяцев после смерти певца. Пластинка стала первой сольной работой артиста, передает "Экспресс Газета".

Место захоронения Леонида отличается особой ухоженностью. Про звезду "двухтысячных" не забывают, периодически принося к памятнику цветы и свечи. Недалеко покоится легендарный артист Армен Джигарханян – его могила на том же участке.

Ранее стало известно о том, что бывший возлюбленный Ксении Собчак Вячеслав Лейбман заплатил денег своднику, чтобы телезвезде нашли нового жениха. Так и начался роман скандально известной блондинки и Леонида Нерушенко.