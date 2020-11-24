Требуют 2 миллиона: появились новые подробности скандала с Тарзаном

Мужа Королевой шантажируют уже больше месяца

Скандал в семье Сергея Глушко, который разгорелся в сентябре после измены артиста, обрастает новыми подробностями. С середины октября неизвестные шантажируют Тарзана некими порочащими его репутацию сведениями и требуют за молчание 2 млн рублей.

РЕН ТВ стало известно, что вчера муж Наташи Королевой не выдержал и написал заявление в полицию. Теперь за дело взялись правоохранительные органы.

Предположительно, речь идет об интимном видео, на котором Тарзан запечатлен с двумя любовницами. Ранее Глушко говорил, что некие девушки пытались продать этот ролик.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Россиянам упростят получение выплат на детей

В правительстве решили внести поправки, отменяющие ряд бюрократических процедур

На сколько вырастут пенсии неработающих россиян в 2021 году

Подробности раскрыли в Совете Федерации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей