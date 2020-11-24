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Скандал в семье Сергея Глушко, который разгорелся в сентябре после измены артиста, обрастает новыми подробностями. С середины октября неизвестные шантажируют Тарзана некими порочащими его репутацию сведениями и требуют за молчание 2 млн рублей.
РЕН ТВ стало известно, что вчера муж Наташи Королевой не выдержал и написал заявление в полицию. Теперь за дело взялись правоохранительные органы.
Предположительно, речь идет об интимном видео, на котором Тарзан запечатлен с двумя любовницами. Ранее Глушко говорил, что некие девушки пытались продать этот ролик.
В правительстве решили внести поправки, отменяющие ряд бюрократических процедур