Мужа Королевой шантажируют уже больше месяца

Скандал в семье Сергея Глушко, который разгорелся в сентябре после измены артиста, обрастает новыми подробностями. С середины октября неизвестные шантажируют Тарзана некими порочащими его репутацию сведениями и требуют за молчание 2 млн рублей.

РЕН ТВ стало известно, что вчера муж Наташи Королевой не выдержал и написал заявление в полицию. Теперь за дело взялись правоохранительные органы.

Предположительно, речь идет об интимном видео, на котором Тарзан запечатлен с двумя любовницами. Ранее Глушко говорил, что некие девушки пытались продать этот ролик.