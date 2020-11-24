Бывшая жена готова к тому, что все достанется родственникам

Виталина Цымбалюк-Романовская не претендует на наследство своего бывшего мужа Армена Джигарханяна. Киевская пианистка заявила, что ей хватает своего, а на чужое она покушаться не намерена.

Говорят, что в завещании великого режиссера артистки нет, однако несмотря на это, после брака со знаменитостью ей многое осталось. Во время отношений с Джигарханяном Цымбалюк-Романовская купила квартиру, которую оформила на себя. По некоторым данным, родные режиссера могли бы отсудить жилплощадь, но, похоже, борьбы за наследство не предвидится – пасынок Степан Джигарханян планирует воздержаться от разбирательств.

Сама же Цымбалюк-Романовская утверждает: самое дорогое, что ей осталось от экс-супруга, это память. Сентиментальных подарков режиссер бывшей не делал: по ее словам, он был человеком прагматичным.

Киевская пианистка также в очередной раз высказалась о состоянии экс-возлюбленного перед смертью. По ее словам, режиссер ушел из жизни мучительно – при ней такого бы никогда не случилось. "Собеседник" пишет, что доктор Джигарханяна тепло отзывался о Цымбалюк-Романовской. По словам врача, артистка хорошо ухаживала за супругом. То же говорил и друг знаменитости Владимир Быстряков.

А вот от вопроса о посещении кладбища пианистка ушла. "Не соревнуюсь в данном случае в пиаре с другой стороной", – намекнула она на публикацию наследника Джигарханяна.