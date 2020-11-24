Супруга Евгения Плющенко собрала команду юристов, с которыми будет вершить правосудие

Звездный продюсер Яна Рудковская добилась возбуждения уголовного дела после публикации в СМИ статьи о том, что ее сын Саша якобы страдает синдром Аспергера. Звезда собрала команду адвокатов, с помощью которых намерена пойти дальше – Рудковская желает, чтобы в стране был принят закон об ответственности медиа за публикацию недостоверной информации о несовершеннолетних детях.

Напомним, в мае 2020 года журнал "СтарХит" опубликовал статью, в которой сообщалось о том, что наследник Яны Рудковской и спортсмена Евгения Плющенко Александр якобы страдает синдромом Аспергера. Продюсер разочаровалась в своем давнем друге, телеведущем Андрее Малахове, которому принадлежит издание. С тех пор Рудковская не поддерживает с ним никаких связей.

Яна уверена: кто-то явно захотел навредить ее семилетнему сыну. Однако звездная пара привыкла преодолевать на своем пути трудности и не оставлять несправедливость безнаказанной. Особенно в том случае, если речь идет об их детях.

Впереди, отметила Рудковская, ее команде предстоит длительное расследование. Звезда не собирается никому прощать таких поступков. Более того: Яна намерена добиться того, чтобы причастные отбывали тюремное заключение за "мерзкие действия". А само издание, считает продюсер, должно лишиться своих источников.

"Честно, достали", – написала Яна на своей странице в "Инстаграм".

Ранее в семье Рудковской и Плющенко произошло пополнение – у звездной пары родился второй сын, которого назвали Арсением.