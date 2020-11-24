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Анна Шульгина – дочь артистки Валерии и продюсера Александра Шульгина. 27-летняя девушка пошла по стопам звездной матери и тоже стала певицей. Наследница исполнительницы хита "Часики" выступает под псевдонимом SHENA?. На личной инстаграм-странице Анна сообщила, что временно приостановила свою деятельность из-за состояния здоровья.
В разделе "сторис" Шульгина рассказала, что на данный момент она восстанавливается после операции.
"Не теряйте меня! Скоро выйду на связь", – предупредила Анна своих поклонников.
Причину врачебного вмешательства девушка решила не раскрывать. Также она не отметила, где проходит реабилитацию – дома или в больнице.
SHENA? обратилась к подписчикам со словами благодарности.
"Благодарю за теплые сообщения и пожелания", – написала она.
Также дочь Валерии анонсировала выпуск какого-то ноябрьского проекта. О нем Анна пообещала рассказать чуть позже – как только придет в себя после операции.
В этом году Шульгина выпустила два новых трека – "Проводи меня до дома" и "Обмани". Останавливаться на достигнутом молодая певица не собирается.
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