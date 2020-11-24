Девушка идет на поправку

Анна Шульгина – дочь артистки Валерии и продюсера Александра Шульгина. 27-летняя девушка пошла по стопам звездной матери и тоже стала певицей. Наследница исполнительницы хита "Часики" выступает под псевдонимом SHENA?. На личной инстаграм-странице Анна сообщила, что временно приостановила свою деятельность из-за состояния здоровья.

В разделе "сторис" Шульгина рассказала, что на данный момент она восстанавливается после операции.

"Не теряйте меня! Скоро выйду на связь", – предупредила Анна своих поклонников.

Причину врачебного вмешательства девушка решила не раскрывать. Также она не отметила, где проходит реабилитацию – дома или в больнице.

SHENA? обратилась к подписчикам со словами благодарности.

"Благодарю за теплые сообщения и пожелания", – написала она.

Также дочь Валерии анонсировала выпуск какого-то ноябрьского проекта. О нем Анна пообещала рассказать чуть позже – как только придет в себя после операции.

В этом году Шульгина выпустила два новых трека – "Проводи меня до дома" и "Обмани". Останавливаться на достигнутом молодая певица не собирается.