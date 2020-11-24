Только в первой половине ноября скончались три знаменитых артиста

Российская культура и шоу-бизнес в 2020 году лишились многих талантливых людей. Потеряли актеров, режиссеров, сатириков и певцов.

В первой декаде июня умер сатирик Анатолий Трушкин. Почти месяц врачи пытались вылечить его от коронавируса. Но болезнь протекавшая в тяжелой форме, победила.

На 69-м году жизни в последний день июня покинул этот мир известный советский актер театра и кино Виктор Проскурин. Его госпитализировали еще в конце мая, затем поместили в реанимацию, откуда артист уже не вышел.

Исполнительница хита "Ягода малина" Валентина Легкоступова скончалась на 55-м году жизни. Это произошло в середине августа, после того, как певица оказалась в больнице и впала в кому.

Начало сентября оказалось трагичным для поклонников популярной группы "Ласковый май". В 47 лет ушел из жизни бывший солист коллектива Александр Прико. Он несколько месяцев пытался вылечиться от онкологии, но не смог.

В конце первого осеннего месяца не стало оперного певца и участника шоу "Кривое зеркало" 74-летнего Вячеслава Войнаровского. Народный артист России давно страдал тяжелой болезнью, она его и погубила.

В первых числах ноября в 86 лет ушел из жизни автор множества афоризмов, юморист Михаил Жванецкий. Как стало известно позже, он долго боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, однако недуг оказался сильнее.

Через восемь дней после сатирика умер знаменитый актер и режиссер Армен Джигарханян. Ему было 85 лет. Он скончался из-за отека почек на фоне обострения диабета.

А 17 ноября покинул этот мир на 85-м году известный режиссер Роман Виктюк. Это произошло в день похорон Джигарханяна. Причинами его смерти называли инсульт и анемию головного мозга, вызванную коронавирусом.

Как видим, только за две недели последнего осеннего месяца в России не стало трех знаменитостей. В целом же за год смерть забрала немало любимцев публики.