Юрист рассказал об этом в личном микроблоге

Некоторое время имя Эльмана Пашаева было у всех на слуху. Резкий скачок популярности правозащитника произошел после того, как он начал представлять в суде интересы Михаила Ефремова – участника ДТП со смертельным исходом. Накануне стало известно, что адвокат заразился коронавирусом.

На личной инстаграм-странице Пашаев опубликовал небольшое видео, где и сообщил о своем диагнозе. По словам юриста, вирус из Китая подхватили и другие члены его семьи.

"К сожалению, меня и мою семью не обошел стороной Ковид-19", - заявил он.

Адвокат понадеялся, что в скором времени он оклемается и вернется к своей работе. Также Пашаев пожелал подписчикам крепкого здоровья.

Ранее блогер Лена Миро раскритиковала методы работы Гордон, сравнив их с действиями Пашаева.