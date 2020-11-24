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Некоторое время имя Эльмана Пашаева было у всех на слуху. Резкий скачок популярности правозащитника произошел после того, как он начал представлять в суде интересы Михаила Ефремова – участника ДТП со смертельным исходом. Накануне стало известно, что адвокат заразился коронавирусом.
На личной инстаграм-странице Пашаев опубликовал небольшое видео, где и сообщил о своем диагнозе. По словам юриста, вирус из Китая подхватили и другие члены его семьи.
"К сожалению, меня и мою семью не обошел стороной Ковид-19", - заявил он.
Адвокат понадеялся, что в скором времени он оклемается и вернется к своей работе. Также Пашаев пожелал подписчикам крепкого здоровья.
Ранее блогер Лена Миро раскритиковала методы работы Гордон, сравнив их с действиями Пашаева.
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