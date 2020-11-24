Девочка чувствует себя счастливой

Полтора года назад ушла из жизни Юлия Началова. У певицы осталась дочь Вера – девочка появилась в браке звезды с футболистом Евгением Алдониным. После смерти артистки многие переживали за судьбу ее наследницы. Однако стало известно, что причин к беспокойству нет – Вера проводит много времени с отцом и его новой семьей.

В 2014 году Алдонин женился во второй раз. Спустя два года супруга Ольга подарила ему сына Артема. А в 2019 году на свет появилась дочь Анжелика. Накануне малышке исполнился один год. На семейном празднике присутствовала и Вера, о чем свидетельствует снимок в "Инстаграм".

По снимку видно, что Вера чувствует себя комфортно в новой семье отца. Девочка мило улыбается, позируя рядом с родителем, его супругой и сводной сестрой-именинницей.

Стоит отметить, что Ольга тепло относится к дочери покойной Началовой. Им удалось найти общий язык, что помогло Вере быстрее прийти в себя после трагедии. Девочка является желанной гостьей в доме Алдониных.

Ранее стало известно о том, что поклонник Юлии Началовой рассказал о ее выходке перед мужем.