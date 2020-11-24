Сейчас здоровью актера ничего не угрожает

Вокруг Павла Прилучного разгорелся очередной скандал. На днях в СМИ появилась информация о том, что звезду "Закрытой школы" жестоко избили в одном из ночных клубов Калининграда. Сам экс-супруг Агаты Муцениеце утверждал, что он упал и ударился головой. Сейчас Прилучного уже прооперировали, поэтому он решил выйти на связь и развеять догадки, которые то и дело появляются в Сети.

По словам актера, в ближайшее время он сможет вернуться к нормальной жизни, а пока восстанавливается после операции.

"Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с тв, и еще там что-то было... Эта версия безусловно гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней – по крайней мере, все посмеёмся", – шутит Прилучный у себя в "Инстаграме".

Однако точные детали произошедшего звезда "Мажора" решил пока не раскрывать, предоставив это дело сотрудникам правоохранительных органов. Актер также поблагодарил врачей, которые помогают ему восстановиться, и поклонников, которые переживают за его здоровье.

К слову, сейчас полицейские Калининграда проверяют информацию о том, что Прилучного мог избить владелец клуба "Завод" Владимир Семенов, пишет LIFE SHOT.

Сотрудникам правоохранительных органов пока не удается связаться с Семеновым, о его местонахождении ничего не известно. Ранее владелец клуба работал в полиции, а в 2009 году привлекался к ответственности за мошенничество.

Ранее травматолог Артем Катулин заявил, что из-за полученных травм Прилучный может лишиться речи и стать инвалидом.