По мнению близких, расставание с супругой морально уничтожит актера

В СМИ сейчас активно обсуждается новость о том, что жена Михаила Ефремова приняла окончательное решение развестись с актером. В дело тут же вмешается адвокат виновника смертельного ДТП Андрей Алешкин.

По словам правозащитника, нет никаких поводов думать, что Софья Кругликова собралась уйти от Ефремова, сообщает радио "Спутник".

"Она не общается с прессой, но у нас никаких поручений от нее, чтобы мы готовили документы", – сообщил Алешкин.

Исходя из слов адвоката можно понять, что нет никаких оснований думать, что слова о возможном разводе – правда.

Ранее стало известно, что семья пострадавшего в ДТП Сергея Захарова отозвала иск о компенсации.