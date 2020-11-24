Адвокат отреагировал на слухи о разводе Ефремова с женой

По мнению близких, расставание с супругой морально уничтожит актера

В СМИ сейчас активно обсуждается новость о том, что жена Михаила Ефремова приняла окончательное решение развестись с актером. В дело тут же вмешается адвокат виновника смертельного ДТП Андрей Алешкин. 

По словам правозащитника, нет никаких поводов думать, что Софья Кругликова собралась уйти от Ефремова, сообщает радио "Спутник". 

"Она не общается с прессой, но у нас никаких поручений от нее, чтобы мы готовили документы", – сообщил Алешкин. 

Исходя из слов адвоката можно понять, что нет никаких оснований думать, что слова о возможном разводе – правда. 

Ранее стало известно, что семья пострадавшего в ДТП Сергея Захарова отозвала иск о компенсации. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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