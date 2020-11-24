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В СМИ сейчас активно обсуждается новость о том, что жена Михаила Ефремова приняла окончательное решение развестись с актером. В дело тут же вмешается адвокат виновника смертельного ДТП Андрей Алешкин.
По словам правозащитника, нет никаких поводов думать, что Софья Кругликова собралась уйти от Ефремова, сообщает радио "Спутник".
"Она не общается с прессой, но у нас никаких поручений от нее, чтобы мы готовили документы", – сообщил Алешкин.
Исходя из слов адвоката можно понять, что нет никаких оснований думать, что слова о возможном разводе – правда.
Ранее стало известно, что семья пострадавшего в ДТП Сергея Захарова отозвала иск о компенсации.
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