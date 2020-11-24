Артист скончался на 77-м году жизни

Журналисты выяснили, что актера Владимира Фирсова не стало. Звезда картины "Тот самый Мюнхгаузен" умер в своей квартире, в Москве.

Как пишет издание "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что тело Фирсова нашла его младшая сестра. Она вызвала врачей, но спасти актера было уже невозможно.

По предварительной версии, Фирсов скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Полиция выясняет детали трагедии. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Фирсов получил образование в столичном Государственном училище циркового и эстрадного искусства, снялся в более 60 картинах. Среди популярных лент с участием артиста были такие фильмы, как"Осенний марафон" и "Охота на единорога". Появлялся Фирсов и в сериалах.