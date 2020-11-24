СМИ: умер актер фильма "Тот самый Мюнхгаузен"

СМИ: умер актер фильма "Тот самый Мюнхгаузен"
Фото: pixabay.com
Артист скончался на 77-м году жизни

Журналисты выяснили, что актера Владимира Фирсова не стало. Звезда картины "Тот самый Мюнхгаузен" умер в своей квартире, в Москве. 

Как пишет издание "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что тело Фирсова нашла его младшая сестра. Она вызвала врачей, но спасти актера было уже невозможно.

По предварительной версии, Фирсов скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Полиция выясняет детали трагедии. Однако официального подтверждения этой информации нет. 

Фирсов получил образование в столичном Государственном училище циркового и эстрадного искусства, снялся в более 60 картинах. Среди популярных лент с участием артиста были такие фильмы, как"Осенний марафон" и "Охота на единорога". Появлялся Фирсов и в сериалах. 

Полина ИВАНОВА

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